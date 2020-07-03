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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kaybıyla 115.748,47 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı
03.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:37

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kaybıyla 115.748,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.159,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile ulaştırma oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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