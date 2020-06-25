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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı
25.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:19

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 309,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 azalırken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile madencilik oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı.

Analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Yarın yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak güçlendiğini, 112.000 ve 110.000'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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