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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
30.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 101.110,11 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 101.110,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 485,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 azalırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,99 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,59 ile bilişim oldu.

Analistler yarın yurt içi piyasaların ve yurt dışında birçok borsanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tatil olduğunu belirtti.

Yarın ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek, 102.500 ve 103,400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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