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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı.

15.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:14
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı.

Gün içinde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.694,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,93, holding endeksi yüzde 4,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 6,36 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel piyasalardaki aşağı yönlü harekete paralel, Borsa İstanbul'un da satıcılı bir seyir izlediğini belirtti.

Yurt içinde yarın konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ile haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 ve 94.600 puanın destek, 98.200-99.000 seviyesinin önemli direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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