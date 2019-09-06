Borsa, günü düşüşle tamamladı

06.09.2019 18:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybıyla 98.987,48 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.290,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,30 holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Bu hafta enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin artan faiz indirim beklentilerinin piyasaları desteklemesi ve döviz kurları ile tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin sürmesiyle pozitif bir seyir izleyen ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlarla haftanın son işlem gününde düşüşe geçerek 99.000 seviyesinin altına geriledi.

Analistler, haftaya yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının ve ödemeler dengesi istatistiklerinin yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

TCMB'nin 12 Eylül'deki faiz kararı öncesinde Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin devam edebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 seviyesinin direnç, 98.500'ün desek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA