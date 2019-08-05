Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 1,01'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,01'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,01'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1006,16 puanlık azalışla 98 bin 673 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi ise yüzde 2,31 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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