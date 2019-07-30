Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,66'lık düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,66'lık düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,66'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 686 puanlık azalışla 102 bin 686 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi de yüzde 0,60 değer kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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