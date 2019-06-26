Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,62'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,62'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,62'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 589 puanlık azalışla 94 bin 831 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi de yüzde 0,23 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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