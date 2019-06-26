Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 94.831,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 589,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 5,53 ile finansal,kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 95.847,64 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 94.000 - 94.500 bandında dengelendi.

Analistler, G20 Liderler Zirvesi öncesi jeopolitik riskler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik fiyatlamaları etkileyecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde önemli olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA