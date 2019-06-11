Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 1,36'lık düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,36'lık düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,36'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 1.277 puanlık azalışla 92 bin 825 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi de yüzde 1,60 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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