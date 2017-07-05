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Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 463,34 puan azaldı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 463,34 puan azaldı.

Kaynak: Dunya.com