Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 düşüşle 100.744,45 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 463,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,83 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,77 ile madencilik oldu.



Güne pozitif bir başlangıç yapan ve 101.415,68 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti. Özellikle günün son bir saatinde düşüşü hızlanan endeks, gün içinde gördüğü en düşük seviyeden kapandı.



Analistler, artan jeopolitik riskler nedeniyle küresel piyasalarda dolar talebinin arttığını belirterek, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybettiğini ifade etti. Dolar/TL'nin 3,6169 ile 19 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını, bunun da pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ve yarınki yoğun veri akışının takip edileceğine değinerek, cuma günü başlayacak G20 zirvesi öncesinde jeopolitik gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini söyledi.