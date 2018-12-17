Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybıyla 89.961,91 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 566,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,34 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 8,60 ile finansal kiralama faktoring oldu.



Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 90.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, son zamanlarda açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, buna bağlı olarak dünya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit ve İtalya'da bütçe gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 puanın destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA