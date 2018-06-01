Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,47 düşüşle 99.171,21 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.481,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,42, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile tekstil, deri oldu.



Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimdeki döviz kurları ve banka hisselerinde yoğunlaşan sert satışların etkisiyle 97.990,64 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, 99.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde mayıs ayı enflasyon, nisan ayı sanayi üretimi verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesi'nde 1. çeyrek büyüme, hizmet sektörü PMI başta olmak çok sayıda verinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, 102.500 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini dile getirdi.