Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 101.869,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 288,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,17 ile finans kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 1,92 ile turizm oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin desteğiyle 102.713,90 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 101.500 puanın üzerinde dengelerdi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi ve kısa vadeli borç istatistiklerinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 ve 105.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.