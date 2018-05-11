Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 düşüşle 101.852,48 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 528,21 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde bankacılık oldu.

Gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 101.500-102.000 bandında dengelendi.

Analistler, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu belirterek, gelecek hafta yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Gelecek hafta Almanya'da büyüme ve yurt içinde cari işlemler açığı başta olmak üzere veri gündemi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin mart ayı cari işlemler açığı beklentisi 4,2 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 51,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, şubatta 4 milyar 152 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı da 53 milyar 346 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.