Borsa, Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 düşüşle 102.599,22 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 309,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi de yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,19 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile madencilik oldu.

Güne düşüşle başlayan ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 101.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, 102.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle dolar/TL'nin 4,2903 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü, ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında gerçekleşmesiyle dolar/TL'nin 4,24'ün üzerinde dengelendiğini belirtti.

Gelecek hafta yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 101.500 puanın destek, 106.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.