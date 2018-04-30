Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 düşüşle 104.282,78 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 3.331,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,60, holding endeksi de yüzde 3,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 5,51 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarının değer kazanması ve döviz kurlarındaki düşüşten bulduğu destekle 108.170,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kapanışa doğru döviz kurlarındaki artış ve genele yayılan satışlarla 104.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, vadeli işlemlerde nisan kontratlarının son günü olması nedeniyle gelen satışların borsadaki düşüşte etkili olabileceğini kaydetti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla yurt içi ve yurt dışı piyasaların yarın kapalı olacağını hatırlatan analistler, çarşamba günü yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere Avro Bölgesi büyüme ve Avro Bölgesi'nde İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın destek, 108.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.