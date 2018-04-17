Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 düşüşle 108.744,79 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.942,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,34 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,11 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 111.620,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, gün içinde 108.000 puan sınırına kadar geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 107.700 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.