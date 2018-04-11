Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 düşüşle 109.253,20 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.459,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 7,93 finansal kiralama faktoring oldu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile ABD- Rusya geriliminin artması sonrasında döviz kurları yükseliş eğilimini sürdürürken, pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmasıyla piyasalarda sert düşüşler görüldü.

Trump daha sonraki paylaşımında ise Rusya'ya yönelik ifadelerini yumuşatarak,"Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." dedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından gün sonuna doğru piyasalarda kayıpların bir kısmı telefi edildi. Gün içinde 4,1940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL 4,1430'a gerilerken, 106.624 puana kadar inen BIST 100 endeksi ise kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek 109.000 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının da takip edileceğini kaydetti.