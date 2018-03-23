Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 düşüşle 116.602,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 507,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,18 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne düşüşle başlayan ve 115.559,53 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 116.500 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde 2017 yılına ilişkin büyüme verileri, yurt dışında da ABD ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 ve 114.500 seviyelerinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2017 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 7,3 büyümesini tahmin ediyor. Ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 7,1 oldu. Türkiye ekonomisi 2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümüştü.