Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,11 düşüşle 113.432,85 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.449,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,27 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 7,97 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 116.926,82 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, jeopolitik belirsizlikler, ABD borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle düşüşe geçerek 113.500 puanın altına geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak uluslararası yatırım pozisyonu ile finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.