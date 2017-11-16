Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 106.976,67 puandan tamamladı.





BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 739,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,57 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile turizm oldu.



Dünya borsalarındaki pozitif seyrin ve döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 109.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, gelen kar satışlarıyla 107.000 puanın altına geriledi ve günü 0,69 değer kaybıyla 106.976,67 puandan tamamladı.





Analistler, yarın Avro Bölgesi cari işlemler dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek 108.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.