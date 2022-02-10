Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kaybıyla 2.038,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,10 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,41 ile bilişim oldu.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşması sonrası ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek ayki toplantısında faiz artırımına dair beklentilerin güçlendiğini ve piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, enerji fiyatlarının seyri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Yarın Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıkacağını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.055 ve 2.100 seviyelerinin direnç, 1.990 ve 1.930 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021'de 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 sonunda cari işlemler hesabının 14 milyar 620 milyon dolar açık vermesini öngörüyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artmasını bekleyen ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,8 artacağını tahmin ediyor.