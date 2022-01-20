Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 2.014,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 2,55 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 5 ve yılık yüzde 24,2 artışla beklentilerin oldukça üzerine gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 5 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada, enflasyonun bu yıl düşüş eğilimine geçmesini beklediklerini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) ile paralel hareket etmeleri için bir gerekçeleri olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

TCMB Para Politikası Kurulu duyurusunda, "Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlarla birlikte enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülmektedir. TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir." denildi.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları ve BoJ toplantı tutanaklarının piyasaların odağında yer alacağını belirtti.

Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyon ve ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.