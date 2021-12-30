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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,68 değer kaybıyla 1.863,65 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,68 değer kaybıyla 1.863,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 24 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,58 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,86 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

Yarın Noel tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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