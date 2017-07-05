Borsa Günü Düşüşle Kapattı, Dolarda Günlük Artış Yüzde 1.5'i Aştı

Güne rekor kırarak başlayan Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.46 düşeşle 100 bin 744 puandan kapandı.



ABD'de bugün açıklanacak Merkez Bankası (Fed) tutanakları öncesi güçlenen dolarda günlük artış yüzde 1.5'i aştı ve 3.6135 liraya kadar yükseldi. Euro da parite etkisiyle yüzde 1.4 artışla 4.0975 liraya kadar yükselerek 4.10 lira sınırına dayandı.



Euro, bu yıl 26 Ocak'ta 4.1368 lira tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı. - İstanbul