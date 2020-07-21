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Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa, günü yüzde 1,04'lük düşüşle tamamladı.

Borsa günü düşüşle kapattı
21.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:05

Borsa, günü yüzde 1,04'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,04'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.238,87 puanlık azalışla 118 bin 42 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 24,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi de 1,23 değer kaybetti.

Ayrıca endeks, gün içinde 120 bin 585,55 puana kadar yükselerek 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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