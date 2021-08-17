Borsa, günü 2 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı
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Borsa, günü 2 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı

Borsa, günü 2 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kazanarak günü 1.461,69 puanla 2 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kazanarak günü 1.461,69 puanla 2 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Üst üste 4'üncü işlem gününü de yükselişle tamamlayan endeks, 1.461,69 puanla 14 Haziran'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,84 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ve bu paralelde alınan tedbirler ile Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerdeki artışın pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerin de karışık sinyaller vermeye devam ettiğini, yatırımcıların ekonomik belirsizliklerin para politikalarına nasıl yansıyacağına dair daha fazla netlik aradığını aktaran analistler, bu açıdan bu akşam ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının önemli olacağını vurguladı.

Türk lirası varlıkların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, yarın Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
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