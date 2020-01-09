Borsa günü 118 bin puanın sınırında tamamladı

09.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:39

Borsa, günü yüzde 4,53'lük yükselişle 118 bin puanın sınırında tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 4,53'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 5.114 puanlık artışla 117 bin 990 puan ile 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyeden kapandı. Endekste ayrıca toplam işlem hacmi 16,4 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,75, holding endeksi de yüzde 4,02 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA