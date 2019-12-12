Borsa günü 110 bini aştı

12.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:40

Borsa, günü yüzde 2,03'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,03'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 2,192 puanlık artışla Nisan 2018'den itibaren 110 bin barajını aşarak 110 bin 114 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi de yüzde 1,93 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA