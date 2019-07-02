Borsa günü 100 binin üzerinde tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 465,29 puanlık artışla 100 bin 200 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA