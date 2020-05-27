Borsa güne yükselişle başladı Borsa, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,64'lük yükselişle başladı.

Borsa, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,64'lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,64'lük yükselişle başladı. Endeks, 1.686,29 puanlık artışla 104 bin 710,62 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi de yüzde 2,12 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA