Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,64'lük yükselişle başladı.
27.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:25
Borsa, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,64'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,64'lük yükselişle başladı. Endeks, 1.686,29 puanlık artışla 104 bin 710,62 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi de yüzde 2,12 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA