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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 102.418,14 puana yükseldi.

Borsa güne yükselişle başladı
21.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:04

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 102.418,14 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 260,61 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 102.418,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,11 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,00 ile elektrik oldu.

Dün, gün içinde 103.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını geri verse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 102.157,53 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin yoğun olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ise yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Yurt dışında, açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.200 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimlerine bugün de devam edeceğini tahmin ediyor. 17 ekonomistin 15'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. 22 Nisan'daki son PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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