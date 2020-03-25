Borsa, güne yükselişle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 90.518,91 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 90.518,91 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.232,69 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 90.518,91 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,49 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile turizm oldu.

Dün artan küresel risk iştahına paralel yüzde 5,98 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 89.286,22 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsaların, dün tarihi yükselişlerinden birini kaydettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının ise hala gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Merkez bankaları ve mali politikaların desteğini alan piyasaların, gücünü koruması için ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalması gerektiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.

Kaynak: AA