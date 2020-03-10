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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,41 artarak 106.021,05 puana yükseldi.

10.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:02
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,41 artarak 106.021,05 puana yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 2.497,03 puan ve yüzde 2,41 değer kazanarak 106.021,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,50 ve holding endeksi yüzde 2,48 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile spor oldu.

Dün yaşanan "petrol şoku" ile dünya borsalarındaki güçlü satışlara paralel yüzde 5,54 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 103.524,02 puandan tamamladı.

Analistler, piyasalardaki panik havasının dağılması ile tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini ifade ederek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500'ün önemli destek konumunda olduğunu, 107.200 ve 110.000 seviyelerinin ise direnç olarak dikkati çektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Manşet

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