Borsa, güne yükselişle başladı

31.10.2019 10:00

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,23 artışla 98.920,12 seviyesine yükseldi.



Açılışta BIST 100 endeksi, 228,09 puan ve yüzde 0,23 değer kazancıyla 98.920,12 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,32 yükseliş kaydetti.



Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile iletişim oldu.



ABD ile diplomatik ilişkilerin tekrar gerilmesi sonrası dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, yüzde 1,15 değer kaybıyla 98.692 puandan kapandı.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları, yurt içinde faizlerin düşüş eğilimini sürdürmesi ve yükselen ekonomik güven endeksi ile Türk lirası varlıkların değerlenmeye devam edebileceğini belirterek, ABD ile diplomatik ilişkiler nedeniyle oluşan baskının uzun sürmesini beklemediklerini dile getirdi.

Azalan jeopolitik risklerden en fazla fayda sağlayacak varlıkların başında Türk lirası varlıkların geldiğine değinen analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın son enflasyon raporunun, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA