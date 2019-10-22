Borsa, güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 97.530,88 puandan başladı.
22.10.2019 11:39
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 97.530,88 puandan başladı.
Kaynak: Dunya.com
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 97.530,88 puandan başladı.
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