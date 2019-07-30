Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Endeks, 146,21 puanlık artışla 103 bin 519 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kazandı.
(İHA)

Kaynak: İHA
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