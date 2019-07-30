Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Endeks, 146,21 puanlık artışla 103 bin 519 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son Dakika Güncel Haberleri
12:30 - Çavuşoğlu: "Suriye'de Anayasal Komitenin Kurulmasına Odaklanmalıyız"- "Nato ile Aramızda Bir...