Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,65'lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,65'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,65'lik yükselişle başladı. Endeks, 554,11 puanlık artışla 86 bin 99 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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