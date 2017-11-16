Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 108.028,81 puandan başladı.





Açılışta BIST 100 endeksi 312,30 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi de yüzde 0,94 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla artan holding endeksi oldu.



Dün, BIST 100 endeksi 110.705,28 puana kadar yükselmesine karşın dünya borsalarındaki satıcılı seyir ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisiyle düşüşe geçti. Öğleden sonra satış baskısının genele yayılması ile 107.710,33 puana kadar gerileyen endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,21 azalışla 107.716,51 puandan tamamladı.



Analistler bugün Avro Bölgesi enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 seviyesinin destek 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.