Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 artışla 2.022,53 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,39 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.022,53 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 1,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02'yle turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,35'le spor oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 artışla 2.007,14 puandan tamamladı.

Analistler, şahinleşen merkez bankalarının politika adımlarının ekonomik toparlanmaya endişe edildiği kadar zarar vermeyeceğine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini, hisse bazlı oynaklıkların sürebileceğini belirten analistler, bugün ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Almanya'da dış ticaret istatistikleri ile ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.030 ve 2.055 seviyelerinin direnç, 1.980 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.