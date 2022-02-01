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Borsa güne yükselişle başladı

AA, Murat Aslan - Ekonomi
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 2.013,97 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 2.013,97 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,77 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 2.013,97 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19'la orman kağıt basım, tek kaybettiren yüzde 0,11'le taş, toprak oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 artışla 2.003,20 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bankanın fazla şahinleşmesinin olumsuzluklarına dikkati çekmelerinin bankanın parasal sıkılaşmada ölçülü olacağı beklentisiyle küresel bazda risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik ile ABD'de ISM imalat endeksi ve JOLTS açık iş sayıları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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