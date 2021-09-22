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Borsa güne yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.393,25 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.393,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,55 artarak 1.393,25 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,45 azalışla 1.385,61 puandan tamamladı.

Analistler, Çinli Evergrande şirketinin Çin'in finansal istikrarını etkilemeyeceğine yönelik görüşün ağırlık kazanması ve bugün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı öncesinde nispeten iyileşen risk algısıyla küresel pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yanı sıra 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.405 ve 1.413 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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