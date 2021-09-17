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Borsa güne yükselişle başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.424,04 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.424,04 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,01 puan ve yüzde 0,42 artarak 1.424,04 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,42 azalışla 1.418,03 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının küresel ekonomik toparlanmaya etkilerine ilişkin endişeler ve para politikalarının seyrine yönelik belirsizliklerle pay piyasalarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.430 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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