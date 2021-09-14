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Borsa güne yükselişle başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.440,67 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.440,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,39 puan ve yüzde 0,17 artarak 1.440,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,21 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 1.438,28 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılması konusunda izleyeceği takvim açısından dikkatle takip edilen veri öncesi, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ise konut satış istatistiklerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1455 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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