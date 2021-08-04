Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.411,90 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.411,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,09 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.411,90 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile tekstil, deri, tek kaybettiren yüzde 0,03 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün beklentilerin üzerinde gelen temmuz ayı enflasyon verisine karşın pozitif bir seyir izleyerek günü yüzde 0,65 artışla 1.408,81 puandan tamamladı.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporundaki verilerin ardından oynaklığın artabileceğini söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.390 ve 1.377 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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