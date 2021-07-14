Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.349,22 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.349,22 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,38 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.349,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile spor, en çok değer kaybeden yüzde 0,30 ile inşaat oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kaybederek günü 1.346,84 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun öneminin arttığını belirterek, verilecek mesajların piyasalarda oynaklığa neden olabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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