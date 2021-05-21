Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Borsa güne yüzde 0,46'lık yükselişle başladı.

Borsa güne yüzde 0,46'lık yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi güne 0,46'lık yükselişle başladı. Haftanın son işlem gününde BİST 100 endeksi 1.456,44 puandan açıldı. Önceki işlem gününde BİST 100 endeksi 1.449 puandan kapanış yapmıştı.

Açılışta bankacılık endeksinde yüzde 0,52, holding endeksinde yüzde 0,64, gıda endeksinde ise yüzde 0,20'lik artış görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:31:51. #1.11#

title