Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika habere göre Borsa güne yüzde 0,46'lık yükselişle başladı.
Borsa güne yüzde 0,46'lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi güne 0,46'lık yükselişle başladı. Haftanın son işlem gününde BİST 100 endeksi 1.456,44 puandan açıldı. Önceki işlem gününde BİST 100 endeksi 1.449 puandan kapanış yapmıştı.
Açılışta bankacılık endeksinde yüzde 0,52, holding endeksinde yüzde 0,64, gıda endeksinde ise yüzde 0,20'lik artış görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı